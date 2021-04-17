Буковинські прикордонники перехопили літальний апарат з контрабандними цигарками (фото, відео)

Пілоти контрабандного рейсу вдалися до втечі, побачивши прикордонників

Літальний апарат, на якому через український кордон перевозилися тютюнові вироби, було затримано прикордонниками Чернівецького загону. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

«У суботу, 17 квітня, близько другої години ночі, на околиці с.Динівці Чернівецької області, при спробі зльоту виявлено легкомоторний літальний апарат типу аерошут з GPS-навігацією та 6 пакунками сигарет. Під час затримання невідомі особи, які намагалися на ньому злетіти, помітивши правоохоронців, покинули літальний апарат та вдалися до втечі» – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чернівецького загону мали випереджувальну інформацію щодо спроби переміщення сигарет через кордон з використанням малого літального апарата. Заходи проводились спільно з представниками СБУ в рамках кримінального провадження за статтями 332 та 334 ККУ.

По даному факту проінформовані компетентні правоохоронні органи. Триває пошуку осіб, причетних до протиправної діяльності.

Зауважимо, що в березні цього року спільна міжвідомча група, до якої увійшли офіцери оперативних підрозділів Чернівецького загону та співробітники СБУ, затримала чотирьох буковинців, які за допомогою малого літального апарата незаконно перетинали українсько-румунський кордон. Тоді, щоб затримати порушників та встановити район можливого злету та посадки малого літального апарата, правоохоронці розгорнули мережу спостережень. І, як результат, за 15 кілометрів до кордону, на околиці н.п. Берестя Чернівецького району, при посадці малого літального апарата типу аерошут було затримано пілота та трьох його спільників. Останні були без документів. Крім самого літального апарата, правоохоронці вилучили у правопорушників GPS навігатор.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківській області прикордонники затримали літак «АН-2», на якому здійснювалося незаконне переміщення тютюнових виробів на територію Республіки Румунія, та трьох громадян України, жителів Хмельницької та Івано-Франківської областей, які перебували на борту повітряного судна.