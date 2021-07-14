На Луганщині з вогнепальним пораненням госпіталізували дитину

За даними медиків, дитина дістала поранення в ділянку живота

11-річний хлопчик приїхав у гості до дідуся з бабусею і там знайшов саморобну зброю.

На Луганщині дитину з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай на сторінці у Facebook.

«13 липня, 11-річний хлопчик, який приїхав у гості до дідуся з бабусею у селище Новострельцівка Старобільського району, спричинив собі проникальне вогнепальне поранення під час гри з саморобним пристроєм, спорядженим патроном калібру 5,6 мм», – інформує речниця поліції.

Вона додає, що 64-річний дідусь хлопчика розповів – пристрій подарував йому покійний родич. Саморобну зброю він сховав у комод та забув про нього.

За даними медиків, у дитини поранення в ділянці живота. Наразі хлопчика госпіталізували. Як кажуть лікарі, його стан стабільний.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 264 КК України «Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів», в рамках якого тривають слідчі дії.

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