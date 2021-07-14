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    На Луганщині з вогнепальним пораненням госпіталізували дитину

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    За даними медиків, дитина дістала поранення в ділянку живота - На Луганщині з вогнепальним пораненням госпіталізували дитину
    За даними медиків, дитина дістала поранення в ділянку живота
    Фото: поліція Луганщини

    11-річний хлопчик приїхав у гості до дідуся з бабусею і там знайшов саморобну зброю.

    На Луганщині дитину з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай на сторінці у Facebook.

    «13 липня, 11-річний хлопчик, який приїхав у гості до дідуся з бабусею у селище Новострельцівка Старобільського району, спричинив собі проникальне вогнепальне поранення під час гри з саморобним пристроєм, спорядженим патроном калібру 5,6 мм», – інформує речниця поліції.

    Вона додає, що 64-річний дідусь хлопчика розповів – пристрій подарував йому покійний родич. Саморобну зброю він сховав у комод та забув про нього.

    За даними медиків, у дитини поранення в ділянці живота. Наразі хлопчика госпіталізували. Як кажуть лікарі, його стан стабільний.

    За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 264 КК України «Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів», в рамках якого тривають слідчі дії.

    Тим часом дев’ятирічний хлопчик, в якого випадково вистрелив військовий у Новоград-Волинському Житомирської області, переніс важку операцію. 9-міліметрова куля пройшла навиліт крізь спину та зачепила багато органів. Про це розповів завідувач реанімації Новоград-Волинської центральної районної лікарні Іван Кравченко

    Хлопчика з пістолета «Форт-17» поранив друг і товариш по службі батька. Полковник нібито демонстрував прийом із табельним пістолетом, і куля потрапила дитині в спину.

    Військового, який поцілив в хлопчика вже затримано, йому оголосили про підозру.

    Теги: Луганщина зброя діти
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    На Луганщині з вогнепальним пораненням госпіталізували дитину