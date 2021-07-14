Нова трагедія на Житомирщині: поліція викрила у вбивстві підлітка 15-річну дівчину

На місці вбивства працювали кінологи зі службовими собаками та фахівці експертно-криміналістичної лабораторії

Напередодні, уранці 13 липня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення чотирнадцятирічного жителя села Сингаїв, що у Житомирській області. Через кілька годин після початку пошукових заходів правоохоронці знайшли тіло хлопця у закинутій будівлі неподалік села. За підозрою у вбивстві поліція затримала 15-річну жительку села Шатрища. Про це сьогодні повідомив начальник головного управління Нацполіції в Житомирській області Юрій Олійник.

«Близько 7 ранку 13 липня до поліції звернулась жителька села Сингаїв із повідомленням про те, що напередодні увечері пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся її 14-річний син. На місце події, до обійстя родини, виїхала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд домоволодіння та особистих речей підлітка і розпочали першочергові заходи зі встановлення можливого місця перебування хлопця. Під час розшукових дій поліцейські провели подвірний обхід та оглянули навколишню територію. Неподалік у закинутій будівлі під завалами цегли й було виявлено тіло дитини», – повідомив полісмен.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи обласного главку поліції та Коростенського райуправління Нацполіції, поліцейські кінологи зі службовими собаками та фахівці експертно-криміналістичної лабораторії.

Під час огляду місця події та тіла загиблого було встановлено, що причиною смерті хлопця стали ножові поранення в груди та шию.

Правоохоронці зібрали докази причетності до вбивства підлітка 15-річної жительки села Шатрища. Попередньо встановлено, що напередодні увечері близько 20 години у закинутій будівлі (де хлопця і знайшли) вони зустрічалися та між ними виник конфлікт. Усі його обставини наразі поліцейські встановлюють.

«Початкові покази дівчини були нещирими. Вона кілька разів змінювала версії, а тому мотиви вчинення убивства хлопця будуть встановлені у ході подальшого розслідування. Під час слідчих дій і з місця події, і з обійстя підозрюваної ми вилучили докази причетності її до скоєння тяжкого злочину. Попередньо відомо, що останнім часом у неї із загиблим нині юнаком були неприязні стосунки. Також ми вживаємо заходів для встановлення можливих співучасників злочину», – повідомив начальник главку поліції Житомирщини Юрій Олійник.

Наразі дівчина затримана у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Їй оголошено про підозру у вчинені кримінального діяння, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Тривають необхідні слідчо-розшукові дії.

За чинним законодавством за умисне вбивство дівчині може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні у Житомирській області трапився ще один нещасний випадок із дитиною. Хлопчика з пістолета «Форт-17» поранив друг і товариш по службі батька. Полковник нібито демонстрував прийом з табельним пістолетом і куля потрапила дитині в спину.

Військовий, який вистрілив в хлопчика вже затриманий, йому оголосили про підозру. Затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Сам військовий, як зазначили у прокуратурі, провини в інкримінованому йому злочині не визнав, пояснивши, що поранив дитину не навмисно, а з необережності.

Спочатку правоохоронці вважали, що дитина отримала поранення, гуляючи на березі річки, проте це не підтвердилося. Після проведення низки слідчих дій було встановлено, що хлопчика було поранено вдома зі зброї знайомого його батька, який приїхав до нього з Києва.

Дев’ятирічний хлопчик переніс важку операцію. 9-міліметрова куля пройшла навиліт крізь спину та зачепила багато органів.



