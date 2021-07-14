Лікарі розповіли про стан хлопчика з Житомирщини, в якого вистрелив знайомий батька

Нещасний випадок з хлопцем трапився, коли знайомий його батька демонстрував зброю

Дев’ятирічний хлопчик, в якого випадково вистрелив військовий у Новоград-Волинському Житомирської області, переніс важку операцію. 9-міліметрова куля пройшла навиліт крізь спину та зачепила багато органів. Про це розповів завідувач реанімацією Новоград-Волинської центральної районної лікарні Іван Кравченко, повідомляє телеканал Україна 24.

«Пошкоджено шлунок, підшлункова залоза, селезінка. Крововтрата. Шлунок поранений, наскрізне поранення», – зазначив медик.

Далі за життя пораненого хлопчика боротимуться лікарі столичного Охматдиту. Його вчора доставили вертольотом до Києва.

Спеціалісти Охматдиту кажуть, що мають не лише врятувати життя хлопчика, а й зменшити, наскільки це можливо, шкоду для здоров'я дитини, враховуючи ті ушкодження, які вже є.

«Серйозні ушкодження хребта, які необхідно дообстежити, щоб наші нейрохірурги подивились, чи є там якісь ушкодження спинного мозку. В залежності від результатів дообстеження розробимо план лікування, тому що випадок складний, нестандартний», – повідомив лікар Охматдиту, повідомляє ТСН.

Хлопчика з пістолета «Форт-17» поранив друг і товариш по службі батька. Полковник нібито демонстрував прийом з табельним пістолетом і куля потрапила дитині в спину.

Військовий, який вистрілив в хлопчика вже затриманий, йому оголосили про підозру. Затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Сам військовий, як зазначили у прокуратурі, провини в інкримінованому йому злочині не визнав, пояснивши, що поранив дитину не навмисно, а з необережності.

Спочатку правоохоронці вважали, що дитина отримала поранення, гуляючи на березі річки, проте це не підтвердилося. Після проведення низки слідчих дій було встановлено, що хлопчика було поранено вдома зі зброї знайомого його батька, який приїхав до нього з Києва.

У поліції також розповіли, що у автомобілі підозрюваного виявили зброю, у тому числі автоматичну, а також боєприпаси і вибухові речовини.



