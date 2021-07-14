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    Скандал у Черкасах. Директорка Палацу молоді обізвала батьків, що дають дітям екзотичні імена, «ублюдками»

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    &laquo;Батьки-ублюдки називають дітей закордонними іменами, замість того, щоб підтримувати наше&raquo;, заявила&nbsp;Директорка Палацу молоді у Черкасах - Скандал у Черкасах. Директорка Палацу молоді обізвала батьків, що дають дітям екзотичні імена, «ублюдками»
    «Батьки-ублюдки називають дітей закордонними іменами, замість того, щоб підтримувати наше», заявила Директорка Палацу молоді у Черкасах
    Фото з відкритих джерел

    Очільниця закладу культури переконана, що «наші імена – то слов’янська класика, а довбо*обам треба повипендрюватись».

    Директорка Черкаського міського палацу молоді Олена Петрова назвала батьків, котрі дають дітям екзотичні імена, «ублюдками» і «довбо*обами», яким «треба випендритись». Про це пише місцеве видання procherk.

    «Аврора, Вілена, Даяна, Єсенія, Іоанна, Каталея, Квітослава, Муніса, Флорентіна, Юна; Аліхан, Гурген, Джастін, Евін, Єфимій, Ладослав, Міларал, Оскар, Фелікс, Яромир – цю х*рню іменами назвати не можна, безглузде поєднання літер», – написала у соцмережі очільниця закладу культури.

    У відповідь на зауваження, що «для когось і наші імена – безглуздий набір звуків» Олена Петрова висловила переконання, що «наші імена – то слов’янська класика, а довбо*обам треба повипендрюватись».

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    «Ну і плюс на кожному рівні в Україні є свій прошарок суспільства, що здає її інтереси. Батьки-ублюдки називають дітей закордонними іменами, замість того, щоб підтримувати наше», – з сумом відзначила Олена Григорівна. Також вона зауважила, що «бути людиною з традиційною орієнтацією і класичним ім’ям стає паранормальним явищем».

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    Теги: Черкаси діти освіта скандал булінг батьки
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    Скандал у Черкасах. Директорка Палацу молоді обізвала батьків, що дають дітям екзотичні імена, «ублюдками»