Скандал у Черкасах. Директорка Палацу молоді обізвала батьків, що дають дітям екзотичні імена, «ублюдками»

«Батьки-ублюдки називають дітей закордонними іменами, замість того, щоб підтримувати наше», заявила Директорка Палацу молоді у Черкасах

Очільниця закладу культури переконана, що «наші імена – то слов’янська класика, а довбо*обам треба повипендрюватись».

Директорка Черкаського міського палацу молоді Олена Петрова назвала батьків, котрі дають дітям екзотичні імена, «ублюдками» і «довбо*обами», яким «треба випендритись». Про це пише місцеве видання procherk.

«Аврора, Вілена, Даяна, Єсенія, Іоанна, Каталея, Квітослава, Муніса, Флорентіна, Юна; Аліхан, Гурген, Джастін, Евін, Єфимій, Ладослав, Міларал, Оскар, Фелікс, Яромир – цю х*рню іменами назвати не можна, безглузде поєднання літер», – написала у соцмережі очільниця закладу культури.

У відповідь на зауваження, що «для когось і наші імена – безглуздий набір звуків» Олена Петрова висловила переконання, що «наші імена – то слов’янська класика, а довбо*обам треба повипендрюватись».

«Ну і плюс на кожному рівні в Україні є свій прошарок суспільства, що здає її інтереси. Батьки-ублюдки називають дітей закордонними іменами, замість того, щоб підтримувати наше», – з сумом відзначила Олена Григорівна. Також вона зауважила, що «бути людиною з традиційною орієнтацією і класичним ім’ям стає паранормальним явищем».