Вода в окупованому Криму: супутниковий моніторинг показав, як змінилися площа водосховищ за останній рік

У більшості водойм рівень води знизився нижче «мертвого об’єму» (тобто менше 30% від початкового об’єму)

Площі водних дзеркал водойм Криму «істотно зменшилася»

Український Національний центр управління та випробувань космічних засобів провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ Криму. Про це повідомляє Крим.Реалії.

На фото дослідників видно, як майже за рік обміліли водосховища.

За даними ЗМІ, досліджувався стан Сімферопольського, Альмінської, Партизанського, Аянського, Загорського, а також Бахчисарайського водосховища. Аналіз проводився по фото, які були зроблені 16 лютого 2020 року і 6 січня 2021 року.

Згідно з даними моніторингу, площа об’єктів за останній рік «істотно зменшилася».

«Проведений аналіз результатів супутникового моніторингу змін площі дзеркал вод водосховищ в південній частині АР Крим свідчить, що в більшості водойм рівень води знизився нижче «мертвого об’єму» (тобто менше 30% від початкового об’єму). Зниження наповненості водойм несе загрозу екологічному балансу (загибель фауни, заростання водойм травою і чагарником, загрозу небезпеки гідротехнічних споруд і т.п.)», ‒ йдеться в дослідженні.

У листопаді 2020 року в Києві презентували результати моніторингу водних ресурсів Криму за даними супутникової зйомки, згідно з якими «площа водного дзеркала» півострова в 2020 році в порівнянні з 2015 роком в середньому скоротилася на 32%.

Міністерство житлово-комунального господарства Криму в грудні минулого року опублікувало статистичні дані про наповнення водосховищ в Криму. Згідно з оприлюдненою інформацією, щонайменше п’ять водосховищ півострова — близькі до позначки «мертвий обсяг».

Раніше окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі.

Зазначимо, окупаційна влада Криму оприлюднила плани з вирішення проблеми з водою на півострові.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.