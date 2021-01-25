Окупанти на Донбасі обстрілювали українських захисників п’ять разів з усіх видів зброї

У штабі ООС наголошують, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 25 січня, п’ять разів обстрілювали українських захисників з різноманітної зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що поблизу Південного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«Неподалік населеного пункту Хутір Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога лікарів», ‒ йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Тарамчука і Водяного, що на Приазов’ї противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного – ще й з підствольного гранатомета.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь», ‒ інформують у пресцентрі.

У штабі ООС наголошують, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Пресцентр повідомив, що сьогодні, 25 січня, сапери ДСНС розмінували майже два гектари території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, окупанти на Донбасі під час обстрілу поранили українського бійця.

24 січня бойовики за добу п’ять разів обстріляли позиції українських бійців.

Також нагадаємо, стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого 21 січня на Донбасі (фото).