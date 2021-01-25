Окупанти на Донбасі під час обстрілу поранили українського бійця

Український військовослужбовець перебуває у тяжкому стані

Окупанти на Донбасі сьогодні, 25 січня, близько 12.00 під час обстрілу наших позицій поранили українського захисника. Про це повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що військовослужбовець Збройних сил України був поранений біля населеного пункту Золоте.

«Йому надано медичну допомогу, стан важкий», ‒ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Як повідомлялося, 24 січня бойовики за добу п’ять разів обстріляли позиції українських бійців.

Також нагадаємо, стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого 21 січня на Донбасі (фото).