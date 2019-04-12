На Луганщині жінку-снайпера ЛНР засуджено до семи років в'язниці



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Наразі обвинувачена ховається від суду на непідконтрольних Україні територіях

Лисичанський міський суд Луганської області заочно засудив жінку-снайпера самопроголошеної «Луганської народної республіки» до семи років позбавлення волі. Про це сказано у повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області.

Згідно з повідомленням, учасниця незаконного збройного формування звинувачується за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) Кримінального кодексу.

Зазначено, що з червня 2014 по січень 2017 обвинувачена займала посаду командира взводу снайперів розвідувальної роти 4-ї окремої механізованої бригади самопроголошеної «Луганської народної республіки».

Зокрема, вона вела розвідку на передових позиціях розташування Збройних сил, Національної гвардії, брала участь в обстрілі та провокації на території Слов'яносербського району, Алчевська, а також на території інших міст і районів Луганської та Донецької областей.

Наразі обвинувачена ховається від суду на непідконтрольних Україні територіях.

Як повідомлялось, 5 квітня снайпер російських окупантів поранив двох військових.

4 березня стало відомо, що на сторону України перейшла командир жіночого танкового екіпажу «ДНР» Світлана Дрюк. Українські спецслужби вивели Дрюк і її двох дітей з окупованої території після того, як восени минулого року в районі Чистяково (колишній Торез) були підірвані вісім танків Т-72 бандформування «11 полк «ДНР», в якому вона воювала. Сюжет про Світлану Дрюк випустили тільки зараз, оскільки на окупованому Донбасі знаходилися її діти. За словами Дрюк, її підрозділом командує кадровий російський офіцер Олексій Бернгард.