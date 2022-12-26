Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича

Арестович закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги найближчими днями

Російські окупанти планують нові масовані удари по Україні. Однак спроби ворога завдати значних руйнувань зазнають невдачі. Таку заяву зробив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

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Посадовець зазначив, що на момент минулої атаки в РФ залишалося 460-500 крилатих ракет всіх типів.

«Кількість ракет знижується, частка авіаційних зменшується. Більш точних Х-101/Х-555 все менше, додаються Х-22, які «косі». Ракет С-300 у них ще дуже багато – вісім тисяч. Інша справа, що вони не дістають ними до центру України», – сказав Арестович.

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Водночас радник ОП закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги найближчими днями.

«Росіяни готуються до нових ударів. Ми чекаємо удар ще балістичними ракетами типу «Іскандер». З ними у них зовсім погано, вони починають діставати запаси НЗ, штук 40 залишилося. Проте частину вони хочуть застосувати. Ось «Калібри», ось наземні, далекого повітряного базування. Ракет 70 полетить, як зазвичай. А далі – справа нашої ППО і справа кожного окремого громадянина не ігнорувати сигнали тривоги, і справа енергетиків попрацювати над збереженням системи», – додав Арестович.

Раніше Зеленський заявив, що Росія програла все, що могла, цього року, і зараз у неї залишилася тільки можливість псувати життя людям і зловтішатися з цього приводу.

До відома, триває триста шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.