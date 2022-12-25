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ЗСУ вразили ворожий штаб на Херсонщині, 70 окупантів поранено

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ вразили ворожий штаб на Херсонщині, 70 окупантів поранено
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили противника
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

У момент влучання російські офіцери проводили в штабі нараду

Триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронтах станом на вечір 25 грудня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Сіверський напрямок

Противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

Слобожанський напрямок

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка – Донецької.

Бахмутський та Авдіївський напрямки

Окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

Новопавлівський напрямок

Противник завдав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.

Запорізький напрямок

Зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області Та Нікополь – Дніпропетровської.

Російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів.

Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області, знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон». А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил Російської Федерації. У результаті – до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

Раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко розповів, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, а переміщення техніки чи військ по той бік не спостерігається.

Білоруський політолог пояснив, чому Україна не відповідає на агресію з території Білорусі.

До слова, командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що у Білорусі мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України

Крім того, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою. 

Також Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.

Читайте також: Чому Україна не б'є по Білорусі? Фаховий розбір політиків, юристів та військових

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