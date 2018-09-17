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    На Львівщині автобус зіткнувся з легковиком: один загиблий, 20 постраждалих

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    На Львівщині автобус зіткнувся з легковиком: один загиблий, 20 постраждалих

    На момент зіткнення у рейсовому автобусі перебували 53 людини

    Рейсовий пасажирський автобус зіткнувся з легковим автомобілем на автодорозі Львів – Рава-Руська у Львівській області.

    Внаслідок ДТП одна людина загинули, 20 людей госпіталізовано, повідомляє ДСНС України.

    Аварія сталася 17 вересня о 00:07 поблизу села Лужки Жовківського району на Львівщині.

    На момент зіткнення у рейсовому автобусі перебували 53 людини.

    «Водій легкового автомобіля загинув та 20 осіб госпіталізовано до лікарень», - повідомили у відомстві.

    Підрозділ ДСНС деблокував тіло загиблого.

    Джерело: УНН

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