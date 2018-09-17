На Львівщині автобус зіткнувся з легковиком: один загиблий, 20 постраждалих
-
Розсилка
На момент зіткнення у рейсовому автобусі перебували 53 людини
Рейсовий пасажирський автобус зіткнувся з легковим автомобілем на автодорозі Львів – Рава-Руська у Львівській області.
Внаслідок ДТП одна людина загинули, 20 людей госпіталізовано, повідомляє ДСНС України.
Аварія сталася 17 вересня о 00:07 поблизу села Лужки Жовківського району на Львівщині.
На момент зіткнення у рейсовому автобусі перебували 53 людини.
«Водій легкового автомобіля загинув та 20 осіб госпіталізовано до лікарень», - повідомили у відомстві.
Підрозділ ДСНС деблокував тіло загиблого.
Джерело: УНН