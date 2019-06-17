На Львівщині більше 10 людей отруїлись в кафе: поліція відкрила провадження



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Медики діагностували у людей харчову токсикоінфекцію в стані середнього ступеня тяжкості

У Кам'янці-Бузькій на Львівщині більше 10 людей звернулись до лікарень із харчовим отруєнням ймовірно в одном із кафе райцентру.

Як повідомили у пресслужбі обласної поліції, за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Так, провадження відкрито за статтею про «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

«Триває досудове розслідування. Встановлюють обставини події, а також кількість потерпілих, призначено експертизи», — повідомили правоохоронці.

Згідно з інформацією, до Кам'янка-Бузького відділу поліції 16 червня надійшло повідомлення про харчове отруєння, яке сталося, за попередніми даними, в одному з кафе райцентру, внаслідок чого до медичних установ Кам'янки-Бузької та Львова звернулося понад десятеро громадян віком від 14 до 45 років, у яких медики діагностували харчову токсикоінфекцію в стані середнього ступеня тяжкості.

Раніше у львівському ресторані «Червона рута» отруїлись 55 людей, після чого заклад закрили.