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    На Львівщині дітей покусали змії

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    За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали десятки українців - На Львівщині дітей покусали змії
    За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали десятки українців
    Фото з відкритих джерел

    Діти госпіталізовані, стан потерпілих – середньої важкості

    У Львівській області госпіталізували двох дітей. Їх вкусила змія. Про це повідомляє пресслужбу ДСНС.

    Так, 26 липня о 12:28 надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні поступила дівчинка, 2011 року народження, жителька села Верхня Яблунька Самбірського району з діагнозом – укус змії в гомілково-ступневий суглоб лівої ноги. Стан потерпілої – середньої важкості.

    Цього ж дня о 19:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що у приймальне відділення Яворівської центральної районної лікарні поступив хлопець, 2005 року народження, житель села Рогізно Яворівського району, з діагнозом – укус змії пальця правої стопи. Стан потерпілого – середньої важкості.

    Додамо, що в МОЗ наголошують, що влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.

    За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали понад два десятки українців. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

    Нагадаємо, в Івано-Франківській області троє підлітків потрапили у реанімацію після укусів змій.

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    Теги: здоров'я ДСНС діти
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    На Львівщині дітей покусали змії