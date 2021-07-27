На Львівщині дітей покусали змії

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали десятки українців

Діти госпіталізовані, стан потерпілих – середньої важкості

У Львівській області госпіталізували двох дітей. Їх вкусила змія. Про це повідомляє пресслужбу ДСНС.

Так, 26 липня о 12:28 надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні поступила дівчинка, 2011 року народження, жителька села Верхня Яблунька Самбірського району з діагнозом – укус змії в гомілково-ступневий суглоб лівої ноги. Стан потерпілої – середньої важкості.

Цього ж дня о 19:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що у приймальне відділення Яворівської центральної районної лікарні поступив хлопець, 2005 року народження, житель села Рогізно Яворівського району, з діагнозом – укус змії пальця правої стопи. Стан потерпілого – середньої важкості.

Додамо, що в МОЗ наголошують, що влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали понад два десятки українців. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області троє підлітків потрапили у реанімацію після укусів змій.