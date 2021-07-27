Дитина за $60 тисяч: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон

Слідчі провели обшуки у ході розслідування та вилучили низку доказів

Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб із громадянками України

Служба безпеки України викрила міжрегіональне угрупування, яке займалося продажем немовлят. Зловмисники налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Власна» дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тисяч доларів.

До складу організованої групи входили жителі Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом «свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя» дружини. А це є підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Далі шукали кандидатку на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. Й іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Окрім іншого, у межах проведених експертиз, СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків. Це призвело до смерті новонароджених.

Слідчі провели обшуки у ході розслідування та вилучили низку доказів. Зловмисникам вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України в Івано-Франківській області ліквідувала потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників із Росії. Зловмисники використовували майже 12 тисяч SIM-карток.