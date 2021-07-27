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    Дитина за $60 тисяч: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон

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    Слідчі провели обшуки у ході розслідування та вилучили низку доказів - Дитина за $60 тисяч: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон
    Слідчі провели обшуки у ході розслідування та вилучили низку доказів
    Фото: пресслужба СБУ

    Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб із громадянками України

    Служба безпеки України викрила міжрегіональне угрупування, яке займалося продажем немовлят. Зловмисники налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «Власна» дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тисяч доларів.

    До складу організованої групи входили жителі Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

    Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом «свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя» дружини. А це є підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

    Далі шукали кандидатку на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. Й іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

    Окрім іншого, у межах проведених експертиз, СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків. Це призвело до смерті новонароджених.

    Слідчі провели обшуки у ході розслідування та вилучили низку доказів. Зловмисникам вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, Служба безпеки України в Івано-Франківській області ліквідувала потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників із Росії. Зловмисники використовували майже 12 тисяч SIM-карток.

    Теги: СБУ діти шлюб розслідування жінка кордон
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    Дитина за $60 тисяч: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон