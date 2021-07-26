Місяць в реанімації. Речниця 87-річного Кравчука розповіла про його стан

Стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції

Перший президент України, а також представник в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук після операції на серці уже місяць перебуває у реанімації. Про це hromadske заявила прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева.

«Дуже повільна динаміка покращення», – заявила вона.

За словами Сибірцевої, стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції.

Зазначимо, 26 липня ЗМІ повідомили, що Кравчука в реанімації підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Своєю чергою, в Офісі президента та української делегації в ТКГ стан Кравчука не коментують –заявили тільки, що він відновлюється після операції, а заміна його на посаді поки не розглядається.

Раніше повідомлялося, що перший президент України 87-річний Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Як відомо, Леоніду Кравчуку, який обіймав посаду президента України з 1991 по 1994 роки, у січні виповнилося 87 років. У 2017 році йому зробили стентування серця.

Кравчук є головою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

28 червня Леонід Кравчук мав доповісти Верховній Раді щодо законопроєкту про Великий державний герб України, наданий на терміновий розгляд парламенту Зеленським.

Проте перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції

Речниця Леоніда Кравчука Оксана Сибірцева заявила, що експрезидент пропустив урочисте засідання парламенту через поганий стан здоров'я.