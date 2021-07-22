На Прикарпатті через спалах інфекції закрили дитячий табір (відео)
Припускають, що хтось із дітей міг приїхати вже хворим
Через сильну діарею, блювоту та температуру 11 дітей були госпіталізовані
На Прикарпатті дитячій табір в селі Татарів закрили на дезінфекцію через спалах ротавірусної інфекції. Через сильну діарею, блювоту та температуру 11 дітей у віці від 13 до 15 років і один дорослий були госпіталізовані. Про це повідомляється у ТСН.ранок.
Діти захворіли майже одразу – на третій-четвертий день перебування в таборі. Припускають, що хтось міг приїхати вже хворим.
Втім, як заявили керівники табору, гроші за відпочинок, що не відбувся, повернули, а хворим оплатили лікування.
Після того як було відібрано змиви і проби, у дітей знайшли ротавірус.
«Це таке захворювання, яке поширюється найбільше серед дітей, тобто якщо одна дитина має ротавірус, то з великою ймовірністю матимуть й інші», – розповіла головна інфекціоністка Татарова Надія Алексашенко.
До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.
Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.
Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.