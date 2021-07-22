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    На Прикарпатті через спалах інфекції закрили дитячий табір (відео)

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    <br />Припускають, що хтось із дітей міг приїхати вже хворим - На Прикарпатті через спалах інфекції закрили дитячий табір (відео)


    Припускають, що хтось із дітей міг приїхати вже хворим

    Фото: Скріншот відео ТСН

    Через сильну діарею, блювоту та температуру 11 дітей були госпіталізовані

    На Прикарпатті дитячій табір в селі Татарів закрили на дезінфекцію через спалах ротавірусної інфекції. Через сильну діарею, блювоту та температуру 11 дітей у віці від 13 до 15 років і один дорослий були госпіталізовані. Про це повідомляється у ТСН.ранок.

    Діти захворіли майже одразу – на третій-четвертий день перебування в таборі. Припускають, що хтось міг приїхати вже хворим.

    Втім, як заявили керівники табору, гроші за відпочинок, що не відбувся, повернули, а хворим оплатили лікування.

    Після того як було відібрано змиви і проби, у дітей знайшли ротавірус.

    «Це таке захворювання, яке поширюється найбільше серед дітей, тобто якщо одна дитина має ротавірус, то з великою ймовірністю матимуть й інші», – розповіла головна інфекціоністка Татарова Надія Алексашенко.

    До слова, у Дніпрі дитина померла від отруєння грибами.

    Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 людей.

    Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.

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    Теги: діти відпочинок отруєння Івано-Франківщина табір
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    На Прикарпатті через спалах інфекції закрили дитячий табір (відео)