На Львівщині на честь закатованого в Криму татарина назвали вулицю

Аметов став першою жертвою російської окупації в Криму

У місті Дубляни Львівської області одну з вулиць назвали на честь кримського татарина Решата Аметова, який став першою жертвою російської окупації. Копію відповідного документа оприлюднив кримськотатарський активіст Рустем Еміралієв. «Коли Путін та інші російські мерзотники віщають про «безкровне приєднання Криму», про



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Решат Аметов

Аметов став першою жертвою російської окупації в Криму

У місті Дубляни Львівської області одну з вулиць назвали на честь кримського татарина Решата Аметова, який став першою жертвою російської окупації.

Копію відповідного документа оприлюднив кримськотатарський активіст Рустем Еміралієв.

«Коли Путін та інші російські мерзотники віщають про «безкровне приєднання Криму», про «референдум», вони, звичайно, намагаються цим заглушити пам'ять убитих українців, хочуть стерти з пам'яті російський терор і злочини російських військових. Без крові, без терору, без залякування і шантажу захоплення Криму Росія не зуміла б провести. Таку жертву і таку ціну нашої свободи ми не забудемо ніколи. Братнім відносинами між українцями і кримськими татарами бути. Прикладом цього є черговий вчинок українців назвати вулицю на честь кримського татарина», — написав він у Facebook.

В травні 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про присвоєння звання Героя України кримськотатарському активісту Решату Аметову.

18 травня Порошенко присвоїв звання Героя України закатованому в Криму Решату Аметову.

Український громадянин кримськотатарського походження Решат Аметов був закатований невідомими поблизу Білогірська під час анексії Криму у 2014 році.

3 березня 2014 року о 7:30 Аметов вийшов з дому з наміром піти у військкомат через оголошену часткову мобілізацію та записатися до лав добровольців.