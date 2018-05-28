На Львівщині прикордонники затримали розшукуваного за грабіж українця

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Розшукуваного грабіжника затримано сьогодні на кордоні з Польщею

У ніч на неділю, 27 травня, у пункті пропуску «Краковець» на Львівщині прикордонники затримали українця, розшукуваного за грабіж.

Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби України.

Під час оформлення документів на українсько-польському кордоні військовослужбовці виявили громадянина України, відносно якого спрацювала база даних розшуку.

За попередньою інформацією, чоловік підозрюється у скоєнні грабежу (ст. 186 КК України).

Крім того, у пункті пропуску «Устилуг», що на Волині, прикордонники затримали розшукуваного за крадіжку українця, який їхав з Польщі в Україну.

Наразі обох наших співвітчизників передано співробітникам Нацполіції.