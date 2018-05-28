  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Львівщині прикордонники затримали розшукуваного за грабіж українця

    • Розсилка
    На Львівщині прикордонники затримали розшукуваного за грабіж українця

    Розшукуваного грабіжника затримано сьогодні на кордоні з Польщею

    У ніч на неділю, 27 травня, у пункті пропуску «Краковець» на Львівщині прикордонники затримали українця, розшукуваного за грабіж.

    Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби України.

    Під час оформлення документів на українсько-польському кордоні військовослужбовці виявили громадянина України, відносно якого спрацювала база даних розшуку.

    За попередньою інформацією, чоловік підозрюється у скоєнні грабежу (ст. 186 КК України).

    Крім того, у пункті пропуску «Устилуг», що на Волині, прикордонники затримали розшукуваного за крадіжку українця, який їхав з Польщі в Україну.

    Наразі обох наших співвітчизників передано співробітникам Нацполіції.

    Читайте також
    прикордонники Львівщина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ