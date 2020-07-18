На Львівщині затримали нелегалів-сирійців у супроводі громадян Туреччини



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Троє затриманих осіб були без документів та назвалися громадянами Сирійської Арабської Республіки.

На кордоні з Польщею затримали трьох мігрантів, а у Львові – іноземців, яких підозрюють в організації каналу.

Як повідомляє Держприкордонслужба, в ніч проти 16 липня правоохоронці, маючи інформацію про можливе порушення, зупинили поблизу державного кордону групу нелегальних мігрантів.

«Троє затриманих осіб були без документів та назвалися громадянами Сирійської Арабської Республіки. Під час подальших заходів міжвідомча група представників оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби та співробітників УСБУ у Львівській області у місті Львів, затримала організатора вказаної протиправної діяльності та його ймовірних спільників – усі громадяни Туреччини», – йдеться в повідомленні.

Відносно незаконних мігрантів оформлено документи для притягнення до адміністративної відповідальності, а затриманим організаторам загрожує кримінальна відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».