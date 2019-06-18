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    На Львівщині знайдено тіло чоловіка з майже 40 ножовими пораненнями

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    На Львівщині знайдено тіло чоловіка з майже 40 ножовими пораненнями

    Загиблий проживав сам та зловживав алкоголем

    У місті Ходорів Львівської області знайдено труп чоловіка з близько сорока ножовими пораненнями. Про це пише УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

    На території домоволодіння знайдено труп власника, з близько 40 ножовими пораненнями у живіт та грудну клітину, накритий сіном.

    Загиблий проживав сам та зловживав алкоголем.

    Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 155 КК України.

    Нагадаємо, тиждень тому у покинутій будівлі у Києві знайшли тіло чоловіка із запискою поряд

    Крім того, на початку червня повідомлялося, що у Києві жінка майже тиждень жила у квартирі з мертвим сином. 

    1 червня стало відомо, що у лісі на Дніпропетровщині знайдено тіло правоохоронця. Також нагадаємо, в Одеській області знайшли мертвим громадянина Молдови, який є керівником тираспільського підприємства. Труп чоловіка виявили на закинутій території у селі Вапнярка Лиманського району. Поряд з тілом стояв автомобіль Infiniti. Тіло загиблого було сперте на стіну закинутої будівлі, а руки - зв’язані.

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