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    У покинутій будівлі у Києві знайшли тіло чоловіка із запискою поряд (фото, відео)

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    У покинутій будівлі у Києві знайшли тіло чоловіка із запискою поряд (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Експерти не виявили на тілі слідів насильницької смерті

    У понеділок, 10 червня, в Києві недалеко від будинку за адресою вулиця Солом'янська, 15 виявили труп чоловіка. Тіло лежало всередині недобудованої покинутої будівлі.

    Виклик на лінію «102» надійшов близько 7:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, на вигляд чоловікові близько 35 років. Експерти, які прибули на місце і оглянули тіло, слідів насильницької смерті не виявили.

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    Так як будівля у занедбаному стані і там постійно мешкають бездомні, мабуть, саме вони і викликали правоохоронців.

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    У покинутій будівлі у Києві знайшли тіло чоловіка із запискою поряд (фото, відео)
    У покинутій будівлі у Києві знайшли тіло чоловіка із запискою поряд (фото, відео)
    У покинутій будівлі у Києві знайшли тіло чоловіка із запискою поряд (фото, відео)
    У покинутій будівлі у Києві знайшли тіло чоловіка із запискою поряд (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Варто зазначити, що померлий не схожий на бездомного. З особистих речей при ньому нічого не виявили. Але поряд з тілом лежав аркуш паперу, на якому був написаний номер телефону і слово «Терміново».

    На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і медики. Подробиці інциденту з'ясовуються.

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