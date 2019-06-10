У покинутій будівлі у Києві знайшли тіло чоловіка із запискою поряд (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Експерти не виявили на тілі слідів насильницької смерті

У понеділок, 10 червня, в Києві недалеко від будинку за адресою вулиця Солом'янська, 15 виявили труп чоловіка. Тіло лежало всередині недобудованої покинутої будівлі.

Виклик на лінію «102» надійшов близько 7:40. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, на вигляд чоловікові близько 35 років. Експерти, які прибули на місце і оглянули тіло, слідів насильницької смерті не виявили.

Так як будівля у занедбаному стані і там постійно мешкають бездомні, мабуть, саме вони і викликали правоохоронців.

Варто зазначити, що померлий не схожий на бездомного. З особистих речей при ньому нічого не виявили. Але поряд з тілом лежав аркуш паперу, на якому був написаний номер телефону і слово «Терміново».

На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і медики. Подробиці інциденту з'ясовуються.