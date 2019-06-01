У лісі на Дніпропетровщині знайдено тіло правоохоронця



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Чоловік був прикутий до дерева

У лісі у Дніпропетровській області знайшли труп правоохоронця. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Тіло чоловіка біло знайдено з поліетиленовим пакетом на голові та ознаками гнилистих змін.

Крім того, він був прикутий до дерева.

Наразі труп відправлено на експертизу для встановлення причини смерті.

Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одеській області знайшли мертвим громадянина Молдови, який є керівником тираспільського підприємства. Труп чоловіка виявили на закинутій території у селі Вапнярка Лиманського району. Поряд з тілом стояв автомобіль Infiniti. Тіло загиблого було сперте на стіну закинутої будівлі, а руки - зв’язані.