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    Кримінал

    У лісі на Дніпропетровщині знайдено тіло правоохоронця

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    У лісі на Дніпропетровщині знайдено тіло правоохоронця

    Чоловік був прикутий до дерева

    У лісі у Дніпропетровській області знайшли труп правоохоронця. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    Тіло чоловіка біло знайдено з поліетиленовим пакетом на голові та ознаками гнилистих змін.

    Крім того, він був прикутий до дерева.

    Наразі труп відправлено на експертизу для встановлення причини смерті.

    Розпочато досудове розслідування.

    Нагадаємо, в Одеській області знайшли мертвим громадянина Молдови, який є керівником тираспільського підприємства. Труп чоловіка виявили на закинутій території у селі Вапнярка Лиманського району. Поряд з тілом стояв автомобіль Infiniti. Тіло загиблого було сперте на стіну закинутої будівлі, а руки - зв’язані.

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