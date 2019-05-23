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    На Одещині знайшли мертвим бізнесмена з Придністров'я

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    На Одещині знайшли мертвим бізнесмена з Придністров'я
    Фото: LIGA.net

    Поряд з тілом стояв автомобіль Infiniti.ю тіло загиблого було сперте на стіну закинутої будівлі, а руки - зв’язані

    В Одеській області знайшли мертвим громадянина Молдови, який є керівником тираспільського підприємства. Про це повідомили у правоохоронних органах, передає УНН.

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    Труп чоловіка виявили на закинутій території у селі Вапнярка Лиманського району. Поряд з тілом стояв автомобіль Infiniti. Тіло загиблого було сперте на стіну закинутої будівлі, а руки - зв’язані.

    Як повідомили у поліції, загиблий 1964 року народження, очолював інвестиційно-будівельну компанію з головним офісом у Тирасполі – столиці невизнаної «Придністровської Молдавської Республіки».

    Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК України – умисне вбивство.

    Як повідомлялось, в Одесі ввечері, 15 травня, двоє невідомих на вулиці Червоних зорь відкрили вогонь з автоматичної зброї по автомобілю Lexus. В результаті був убитий правозахисник

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