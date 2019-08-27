Зеленський призначив начальником Управління СБУ в Києві та Київській області Болдиря



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Про це сказано в указі №629 від 27 серпня

Президент Володимир Зеленський призначив начальником головного управління Служби безпеки України (СБУ) в Києві та Київській області Сергія Болдиря. Про це йдеться в указі №629 від 27 серпня.

Іншим указом (№628) Зеленський звільнив Болдиря з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування центрального управління СБУ.

Цю посаду він обіймав із липня 2016 року.

Болдирю 46 років, має звання генерал-майора.

Як повідомлялось, 31 травня Зеленський звільнив із посади начальника головного управління СБУ в Києві та Київській області Олега Валендюка.

Нагадаємо, Валендюк був призначений на цю посаду в СБУ влітку 2018 року замість скандально відомого Сергія Семочко. До цього працював в органах прокуратури.

Як повідомлялось, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Зеленського.