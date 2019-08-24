СБУ викрила двох українок, які зливали бойовикам «ЛНР» дані про позиції ЗСУ



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Шпигунки діяли на території Луганщини

Наразі обом громадянкам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень

Контррозвідники СБУ припинили протиправну діяльність двох українок, які забезпечували терористичні угруповання «ЛНР» розвідувальними даними про підрозділи, задіяні в операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Встановлено і у ході досудового розслідування отримано докази, що мешканка підконтрольної українській владі території Луганщини збирала інформацію про сили та засоби українських силових структур і Збройних сил, які здійснюють відсіч збройній агресії проти нашої країни. Отримані дані вона передавала іншій громадянці України – бойовику так званої 4 ОМСБр 2 АК «НМ» терористичної організації «ЛНР», - йдеться у повідомленні.

Наразі обом громадянкам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи передано до суду.

Напередодні стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки на державних вугільних шахтах, керівництво яких звинувачується в розкраданні півмільярда гривень.