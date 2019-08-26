Понад 400 особам оголосили підозру у злочинах проти нацбезпеки з початку року



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Майже 60 особам обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

З початку 2019 року 443 особи підозрюються у скоєнні злочинів проти національної безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

«З початку 2019 року слідчими СБ України було здійснено повідомлення про підозру 443 особам, які скоїли злочини проти основ національної безпеки та оборони України, посягання на територіальну цілісність і недоторканність, тероризм та інші тяжкі злочини», - повідомили у СБУ.

Зокрема, 59 особам обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, з початку військових дій на Сході України СБУ оголосила про підозру 201 іноземцю-найманцю, які воювали на боці «ЛНР» та «ДНР».

Як повідомлялось, понад три тисячі осіб були незаконно позбавлені волі й утримувалися в спеціально створених таборах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Серед арештантів «Л/ДНР» переважали військовослужбовці Збройних Сил України та інших воєнізованих формувань і правоохоронних органів, цивільні особи, в тому числі журналісти, волонтери, місцеве цивільне населення.

Слідство стверджує, що майже всі полонені, у порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної від 04.11.1950, зазнавали жорстоких тортур, побиття, катувань. Зокрема, бранці утримувались у непридатних для цього приміщеннях, позбавлялись харчування, води, можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.