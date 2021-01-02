На Миколаївщині збудують головну базу ВМС України

ВМС отримали гідротехнічні споруди і землю на узбережжі для будівництва баз поблизу Очакова і у Бердянську

Головна база Військово-морських сил України буде побудована у районі Очакова, Миколаївської области. Про це повідомив командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Це вперше – раніше мали тільки те, що залишилося в спадок від розподілу Чорноморського флоту у 1990-х роках», – підкреслив Олексій Неїжпапа.

Перший крок, пов'язаний з передачею земельних ділянок та гідротехнічних споруд Міністерству оборони, вже зроблений.

«Поки можу сказати, що у районі Очакова буде головна база», – заявив Олексій Неїжпапа.

У Бердянську на Азовському морі вже проведена частина робіт розчищення і підготовці території під будівництво.

Нагадаємо, що для катерів Військово-морських сил України збудовано новий плавучий причал.