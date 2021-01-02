  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Миколаївщині збудують головну базу ВМС України

    • Розсилка
    В Очакові обіцяють побудувати головну базу ВМС України - На Миколаївщині збудують головну базу ВМС України
    В Очакові обіцяють побудувати головну базу ВМС України
    Фото з відритих джерел

    ВМС отримали гідротехнічні споруди і землю на узбережжі для будівництва баз поблизу Очакова і у Бердянську

    Головна база Військово-морських сил України буде побудована у районі Очакова, Миколаївської области. Про це повідомив командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «Це вперше – раніше мали тільки те, що залишилося в спадок від розподілу Чорноморського флоту у 1990-х роках», – підкреслив Олексій Неїжпапа.

    Перший крок, пов'язаний з передачею земельних ділянок та гідротехнічних споруд Міністерству оборони, вже зроблений.

    «Поки можу сказати, що у районі Очакова буде головна база», – заявив Олексій Неїжпапа.

    У Бердянську на Азовському морі вже проведена частина робіт розчищення і підготовці території під будівництво.

    Нагадаємо, що для катерів Військово-морських сил України збудовано новий плавучий причал.

    Теги: Миколаївщина будівництво ВМС Олексій Неїжпапа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies