На нараді ОБСЄ побилися члени уряду і опозиції Таджикистану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представник Душанбе спочатку вдарив опозиціонера кулаком по обличчю, а потім ногою

У Варшаві після засідання Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) побилися члени делегації Таджикистану і таджицької опозиції.

Про це повідомляє портал Tajinfo.

На виході з готелю, де проходить нарада, представник таджицької опозиції Сулаймоні Орзу намагався вступити в дискусію з представником офіційної делегації цієї країни. За його словами, він хотів сфотографуватися з колишнім членом партії ісламського відродження Таджикистану Аеміддіном Сатторовом.

Орзу обмінявся з ним парою фраз, після чого спробував сфотографувати його разом з плакатом «#freepolitikalprisonersofTajikistan» в руках.

Проте це дуже не сподобалося молодому чоловіку в костюмі, що представляв Республіку Таджикистан на міжнародному засіданні ОБСЄ.

Представник Душанбе спочатку вдарив опонента кулаком по обличчю, а потім ногою. Бійку швидко припинили співробітники готелю.