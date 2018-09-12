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    На нараді ОБСЄ побилися члени уряду і опозиції Таджикистану

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    На нараді ОБСЄ побилися члени уряду і опозиції Таджикистану

    Представник Душанбе спочатку вдарив опозиціонера кулаком по обличчю, а потім ногою

    У Варшаві після засідання Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) побилися члени делегації Таджикистану і таджицької опозиції.

    Про це повідомляє портал Tajinfo.

    На виході з готелю, де проходить нарада, представник таджицької опозиції Сулаймоні Орзу намагався вступити в дискусію з представником офіційної делегації цієї країни. За його словами, він хотів сфотографуватися з колишнім членом партії ісламського відродження Таджикистану Аеміддіном Сатторовом.

    Орзу обмінявся з ним парою фраз, після чого спробував сфотографувати його разом з плакатом  «#freepolitikalprisonersofTajikistan» в руках.

    Проте це дуже не сподобалося молодому чоловіку в костюмі, що представляв Республіку Таджикистан на міжнародному засіданні ОБСЄ.

    Представник Душанбе спочатку вдарив опонента кулаком по обличчю, а потім ногою. Бійку швидко припинили співробітники готелю.

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