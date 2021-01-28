На Одещині рятувальники витягли зі снігового полону майже тисячу людей

995 особам, серед яких було 13 дітей

Рятувальники надали допомогу 995 особам, серед яких було 13 дітей

Для надання допомоги людям, яких вивільнили зі снігових заметів, працюють два стаціонарні та один пересувний пункт обігріву

На Одещині рятувальники протягом доби витягли зі снігового полону майже тисячу людей, зокрема 13 дітей. Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в області.

«За період негоди здійснено 63 виїзди на вилучення автотранспортної техніки та розчищення доріг. Завдяки цьому вилучено зі складних ділянок автошляхів 385 одиниць техніки, надано допомогу 995 особам, в тому числі 13 дітей», ‒ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для надання допомоги людям, яких вивільнили зі снігових заметів, працюють два стаціонарні та один пересувний пункт обігріву, пункт харчування на 306 кілометрі автотраси Одеса-Київ.

Підрозділи ДСНС також залучаються до розпилювання й прибирання повалених дерев з проїжджої частини автодоріг і придомових територій.

Наразі Україну засипає снігом. Зараз діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни.

В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолодання. Сніг у п’ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.