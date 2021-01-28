Метр снігу та червоний рівень небезпеки: де різко погіршилася погода

На півдні країни тривають сильні снігопади

В Україні зараз діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни. У Миколаївській області місцями висота переметів була вище одного метра, обмежено рух транспорту. Про це повідомляє пресслужба «Укравтодору».

На півдні країни тривають снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, сильний вітер, які триватимуть до 29 січня. В Одеській та Миколаївській областях випало до 40 см снігу, а висота снігових переметів сягала до 0,5 метра. У Миколаївській області місцями висота переметів була вище метра.

У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Сумській та Чернігівській областях приріст снігового покрову складає 2-6 см. Через це обмежено рух вантажівок та автобусів в Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській областях. Рятувальники в Одеській та Миколаївській областях надали допомогу близько 360 громадянам та відбуксировали понад 100 видів транспорту.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що сьогодні очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади. В Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), штормовий вітер, сильна хуртовина, снігові замети (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

У Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20–30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується також у Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10–15 см).

Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні. Україну вкриють снігопади та дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +8, а вночі стовпчики термометрів у деяких регіонах опустяться до -5.

Через сильні снігопади в Кропивницькому в маршрутки під час руху відірвалося колесо. Унаслідок негоди на автошляхах Миколаївської області ускладнено рух транспорту. В Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.