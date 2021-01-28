  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Метр снігу та червоний рівень небезпеки: де різко погіршилася погода

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники на Миколаївщині та Одещині відбуксировали понад 100 видів транспорту - Метр снігу та червоний рівень небезпеки: де різко погіршилася погода
    Рятувальники на Миколаївщині та Одещині відбуксировали понад 100 видів транспорту
    Фото: ДСНС України у Кіровоградській області

    На півдні країни тривають сильні снігопади

    В Україні зараз діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни. У Миколаївській області місцями висота переметів була вище одного метра, обмежено рух транспорту. Про це повідомляє пресслужба «Укравтодору».

    На півдні країни тривають снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, сильний вітер, які триватимуть до 29 січня. В Одеській та Миколаївській областях випало до 40 см снігу, а висота снігових переметів сягала до 0,5 метра. У Миколаївській області місцями висота переметів була вище метра.

    У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Сумській та Чернігівській областях приріст снігового покрову складає 2-6 см. Через це обмежено рух вантажівок та автобусів в Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській областях. Рятувальники в Одеській та Миколаївській областях надали допомогу близько 360 громадянам та відбуксировали понад 100 видів транспорту.

    У пресслужбі ДСНС повідомили, що сьогодні очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади. В Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), штормовий вітер, сильна хуртовина, снігові замети (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

    У Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20–30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

    Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується також у Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10–15 см).

    Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.

    Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні. Україну вкриють снігопади та дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +8, а вночі стовпчики термометрів у деяких регіонах опустяться до -5.

    Через сильні снігопади в Кропивницькому в маршрутки під час руху відірвалося колесо. Унаслідок негоди на автошляхах Миколаївської області ускладнено рух транспорту. В Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.

    Теги: прогноз погоди ДСНС Миколаївщина Одещина рятувальники Кіровоградщина Полтавщина снігопад вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies