Це може стати рекордом. На Волині створили величезного сніговика (фото)

Жителі села за один день створили семиметрову снігову скульптуру

У селі Гірки Любешівського району Волинської області створили велетенського сніговика, заввишки сім метрів. Про це пише місцеве видання «Нове життя».

Зазначається, що гігантський сніговик досяг рівня електропроводів.

Ініціатор створення зимової скульптури – Сергій Кругов. До роботи він залучив свого брата, а також кількох сусідів. Сніговика створили за день. Приставляли драбину, щоб діставатися все вище і вище, а сніг передавали у відрі.

Хлопці зізналися, що на створення велечезного сніговика їх надихнула новина про те, що ву сусідньому селі Мала Груша зліпили 6-метрову снігову скульптуру.

«Ми вирішили побити рекорд», – зізнався Сергій Кругов.

Нагадаємо, що в Подольську Одеської області у 2017 році встановлено рекорд України зі створення найбільшого сніговика. Він був заввишки 6 метрів і 3 сантиметри, а діаметр складав 11 метрів. Сніговика ліпили кілька днів за допомогою лопат і сходів, на «скульптуру» пішло близько 3 тонн снігу. Рекорд зареєстував представник Національного реєстру рекордів України.

Наразі Україну засипає снігом. Зараз діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни.

В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолодання. Сніг у п’ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.