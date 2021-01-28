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    Це може стати рекордом. На Волині створили величезного сніговика (фото)

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    Україну засипає снігом. Це надихає на створення сніговиків - Це може стати рекордом. На Волині створили величезного сніговика (фото)
    Україну засипає снігом. Це надихає на створення сніговиків
    Фото: novezittya.in.ua

    Жителі села за один день створили семиметрову снігову скульптуру

    У селі Гірки Любешівського району Волинської області створили велетенського сніговика, заввишки сім метрів. Про це пише місцеве видання «Нове життя».

    Зазначається, що гігантський сніговик досяг рівня електропроводів.

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    Це може стати рекордом. На Волині створили величезного сніговика (фото)
    Це може стати рекордом. На Волині створили величезного сніговика (фото)
    Фото: novezittya.in.ua

    Ініціатор створення зимової скульптури – Сергій Кругов. До роботи він залучив свого брата, а також кількох сусідів. Сніговика створили за день. Приставляли драбину, щоб діставатися все вище і вище, а сніг передавали у відрі.

    Хлопці зізналися, що на створення велечезного сніговика їх надихнула новина про те, що ву сусідньому селі Мала Груша зліпили 6-метрову снігову скульптуру.

    «Ми вирішили побити рекорд», – зізнався Сергій Кругов.

    Нагадаємо, що в Подольську Одеської області у 2017 році встановлено рекорд України зі створення найбільшого сніговика. Він був заввишки 6 метрів і 3 сантиметри, а діаметр складав 11 метрів. Сніговика ліпили кілька днів за допомогою лопат і сходів, на «скульптуру» пішло близько 3 тонн снігу. Рекорд  зареєстував представник Національного реєстру рекордів України.

    Наразі Україну засипає снігом. Зараз діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни. 

    В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолоданняСніг у п’ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.

    Теги: прогноз погоди Волинська область рекорд снігопад
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