  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Негода на Київщині: куди жителям звертатись у разі зникнення світла

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через ускладнення погодних умов можливі аварії на електромережі - Негода на Київщині: куди жителям звертатись у разі зникнення світла
    Через ускладнення погодних умов можливі аварії на електромережі
    Фото ілюстративне

    На Київщині чергують 70 мобільних бригад енергетиків

    На Київщині з ночі снігопад. У період ускладнення погодних умов важливо, щоб електроенергія подавалась у будинки жителів області вчасно та безперебійно. На цьому наголосив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба ОДА.

    «Необхідно, щоб домівки людей були забезпечені всіма комунальними послугами, у тому числі електроенергією. Для усунення можливих аварій на лініях в області розпочали чергування мобільні бригади», – зазначив Володін.

    У ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» уточнюють, що наразі працює 70 таких бригад. Ще десять знаходяться у резерві на випадок ускладнення ситуації.

    Паралельно в цілодобовому режимі наразі працюють диспетчерські служби.

    У разі аварій на електромережах жителям Київщини слід звертатися за такими номерами:

    • (044) 459-07-40;
    • (067) 495-70-40;
    • (099) 495-70-40;
    • (093) 495-70-40;
    • 0 800 400-740.

    На період погіршення погодних умов жителів області закликають без нагальної потреби утриматись від поїздок. У разі проблем з проїздом на місцевих дорогах необхідно телефонувати за номером «гарячої лінії» 096 147 87 00.

    Теги: електроенергія Київщина аварія снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies