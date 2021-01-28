Негода на Київщині: куди жителям звертатись у разі зникнення світла

Через ускладнення погодних умов можливі аварії на електромережі

На Київщині чергують 70 мобільних бригад енергетиків

На Київщині з ночі снігопад. У період ускладнення погодних умов важливо, щоб електроенергія подавалась у будинки жителів області вчасно та безперебійно. На цьому наголосив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба ОДА.

«Необхідно, щоб домівки людей були забезпечені всіма комунальними послугами, у тому числі електроенергією. Для усунення можливих аварій на лініях в області розпочали чергування мобільні бригади», – зазначив Володін.

У ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» уточнюють, що наразі працює 70 таких бригад. Ще десять знаходяться у резерві на випадок ускладнення ситуації.

Паралельно в цілодобовому режимі наразі працюють диспетчерські служби.

У разі аварій на електромережах жителям Київщини слід звертатися за такими номерами:

(044) 459-07-40;

(067) 495-70-40;

(099) 495-70-40;

(093) 495-70-40;

0 800 400-740.

На період погіршення погодних умов жителів області закликають без нагальної потреби утриматись від поїздок. У разі проблем з проїздом на місцевих дорогах необхідно телефонувати за номером «гарячої лінії» 096 147 87 00.