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    В Одеській області під час пожежі загинув ще один господар приватного будинку

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    У результаті пожежі загинув господар будинку&nbsp; - В Одеській області під час пожежі загинув ще один господар приватного будинку
    У результаті пожежі загинув господар будинку 
    Фото: ДСНС

    Чоловік 1943 року народження загинув у результаті пожежі

    28 січня у селі Ларжанка, Ізмаїльського району, Одеської області сталося загоряння у приватному будинку. Як повідомили у ДСНС, сигнал про пожежу надійшов на лінію 101 о 12:33.

    По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить очеретяний дах та домашнє майно в одноповерховому житловому будинку.

    Вогнеборці локалізували пожежу о 13:12 та ліквідували о 14:59 на загальній площі 50 м кв.

    Під час гасіння пожежі виявлено загиблого господар будинку 1943 року народження.

    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    Ймовірна причина пожежі-порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням.

    Від ДСНС залучалось 2 одиниці пожежної техніки та 6 осіб особового складу.

    Нагадаємо, що в Одеській області спалахнуло дві пожежі, внаслідок якого загинули люди.

    Теги: ДСНС Одещина рятувальники чоловік майно
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