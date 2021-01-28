В Одеській області під час пожежі загинув ще один господар приватного будинку

Чоловік 1943 року народження загинув у результаті пожежі

28 січня у селі Ларжанка, Ізмаїльського району, Одеської області сталося загоряння у приватному будинку. Як повідомили у ДСНС, сигнал про пожежу надійшов на лінію 101 о 12:33.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить очеретяний дах та домашнє майно в одноповерховому житловому будинку.

Вогнеборці локалізували пожежу о 13:12 та ліквідували о 14:59 на загальній площі 50 м кв.

Під час гасіння пожежі виявлено загиблого господар будинку 1943 року народження.

Фото: ДСНС

Ймовірна причина пожежі-порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням.

Від ДСНС залучалось 2 одиниці пожежної техніки та 6 осіб особового складу.

Нагадаємо, що в Одеській області спалахнуло дві пожежі, внаслідок якого загинули люди.