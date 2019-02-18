  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині СБУ блокувала контрабанду психотропів з Туреччини

    • Розсилка
    На Одещині СБУ блокувала контрабанду психотропів з Туреччини
    Фото: ssu.gov.ua

    Під час огляду транспортного засобу, що прибув з Туреччини до Чорноморського морського порту через паромну переправу, правоохоронці виявили партію препаратів з прекурсором «псевдоефедріном»

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та митниками блокували на Одещині контрабанду психотропів до України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Під час огляду транспортного засобу, що прибув з Туреччини до Чорноморського морського порту через паромну переправу, правоохоронці виявили партію контрабандних нарковмисних речовин.

    Читайте також

    Водій, громадянин України, приховав в технологічних порожнинах вантажівки пакунок із півтори тисячами ампул.

    За результатами проведеного експрес-аналізу встановлено, що виявлені препарати містять сильнодіючу речовину ‒ прекурсор «псевдоефедрін», який використовується для виготовлення наркотичних засобів та заборонений для вільного обігу.

    У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

    Читайте також
    СБУ вантажівки Одещина водій наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ