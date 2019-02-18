На Одещині СБУ блокувала контрабанду психотропів з Туреччини
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Розсилка
Під час огляду транспортного засобу, що прибув з Туреччини до Чорноморського морського порту через паромну переправу, правоохоронці виявили партію препаратів з прекурсором «псевдоефедріном»
Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та митниками блокували на Одещині контрабанду психотропів до України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Під час огляду транспортного засобу, що прибув з Туреччини до Чорноморського морського порту через паромну переправу, правоохоронці виявили партію контрабандних нарковмисних речовин.
Водій, громадянин України, приховав в технологічних порожнинах вантажівки пакунок із півтори тисячами ампул.
За результатами проведеного експрес-аналізу встановлено, що виявлені препарати містять сильнодіючу речовину ‒ прекурсор «псевдоефедрін», який використовується для виготовлення наркотичних засобів та заборонений для вільного обігу.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.