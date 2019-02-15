В одному з гаражів Южного виявлено боєприпаси та наркотики
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Розсилка
Правоохоронці знайшли гранату, міни та канабіс
Під час розслідування кримінального провадження співробітники місцевої прокуратури та працівники поліції провели санкціоновані обшуки в одному з гаражів у м. Южне. Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».
У приміщенні правоохоронці виявили та вилучили бойову гранату Ф1, запал, три сигнальні міни, порох, електродетонатор, тубус РПГ 22, 3 ножі та канабіс.
Боєприпаси та наркотики направили на експертизу.
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Досудове розслідування здійснюють слідчі Южненського відділу поліції (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).