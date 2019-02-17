На Буковині правоохоронці викрили пересувну нарколабораторію



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Вартість вилученого наркотику на «чорному ринку» становить майже півмільйона гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Чернівецькій області діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті великих партій наркотиків.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що п’ятеро чернівчан організували пересувну лабораторію з виготовлення амфетаміну.

Для конспірації наркоділки винаймали різні мікроавтобуси та постійно змінювали місце «роботи». В орендованому транспорті вони «монтували» обладнання для виготовлення психотропів. Наркотики зловмисники реалізовували через розгалужену мережу дилерів.

За інформацією спецслужби середньомісячний обсяг «виробництва» становив приблизно п’ять кілограмів амфетаміну. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали організатора нарколабораторії в одному з райцентрів Чернівецької області.

Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили за місцями проживання та тимчасового перебування ділків близько семи літрів амфетаміну в рідкому вигляді та обладнання для виготовлення наркотиків.

Вартість вилученого наркотику на «чорному ринку» становить майже півмільйона гривень.

Тривають слідчі дії.