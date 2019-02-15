У Києві затримано трьох наркоторговців (фото, відео)



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Подружжя в орендованій квартирі на вулиці Радунській виготовляло амфетамін Фото: Нацполіція

Заборонені речовини зловмисники збували «із рук в руки»

У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження слідчі Дніпровського управління поліції спільно із працівниками управління протидії наркозлочинності затримали двох чоловіків і жінку, які виготовляли та збували наркотичні речовини. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Заступник начальника Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник розповів, що 43-річний киянин постачав цивільному подружжю інгредієнти, з яких вони потім в орендованій квартирі на вулиці Радунській виготовляли амфетамін.

«Ми провели санкціоновані обшуки у квартирі подружжя та їхнього спільника. У результаті вилучили марихуану, амфетамін, фенілнітропропен, а також приладдя, реактиви та прекурсори, які використовувалися для виготовлення наркотиків Окрім того, виявили 40 тисяч гривень, майже 400 доларів США та 550 євро. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження», - повідомив він.

Правоохоронці встановили, що заборонені речовини зловмисники збували «із рук в руки».

Усіх фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 30-річна киянка, раніше судима за зберігання наркотиків, а також 27-річний уродженець Київської області та 43-річний житель столиці.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав правоохоронець.

На даний час проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання інших осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків.