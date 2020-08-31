Статус регіональної для російської мови в Одесі скасовано: рішення суду



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Львівський активіст Святослав Літинський домігся скасування рішення про проголошення в Одесі російської мови як регіональної

В Одесі російській мові надали статус регіональної у 2012-му році

Відомий львівський активіст Святослав Літинський домігся скасування рішення про проголошення в Одесі російської мови як регіональної. Про перемогу в суді Літинський повідомив у соцмережах. Аналогічні рішення до цього часу вдалося скасувати у Херсоні, Дніпрі, Харківській та Донецькій областях.

Про це рішення суду повідомив громадський діяч Святослав Літинський на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Те відчуття, коли дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження у місті Одеса регіональної (російської) мови – скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити. Через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради», - зазначив Літинський.

Він уточнив. що на аналогічне рішення очікує у Харкові. Як правило, за словами активіста, прокуратуру потрібно через суд змушувати реагувати на звернення про незаконність регіональної мови. Винятком стала лише прокуратура Донецької області, яка після звернення Літинського одразу подала позов про скасування в області регіональної мови.

Зазначимо, що Святослав Літинський був кадиндатом на посаду мовного омбудсмена. Натомість Уповноваженим із захисту державної мови призначили Тараса Креміня.

У рішенні адмінсуду щодо Одеси сказано: «Визнати протиправним і нечинним рішення Одеської міськради... від 13 квітня 2012 року №2419-YI «Про реалізацію положень закону України «Про засади державної мовної політики в місті Одеса».

Варто зазначити, що представники Одеської міськради намагались заперечити вимоги заступника облпрокурора, наполягаючи, що позов є прямим втручанням прокурора до владно-управлінських функцій. Однак адмінсуд відхилив ці клопотання юридичного департаменту мерії.