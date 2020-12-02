Мовний омбудсмен нагадав, коли сфера обслуговування має перейти виключно на українську

Обслуговувати клієнта не державною мовою можна буде лише на його прохання

У 2021 році вся сфера обслуговування буде українською

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову обслуговування..

Про це він написав у своєму Facebook.

За словами омбудсмена, обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде лише на його прохання.

Так, з 16 січня, всі, хто надає послуги, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською згідно зі ст. 30 закону про державну мову.

«У супермаркеті і в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською», – нагадав Кремінь.

Раніше Тарас Кремінь заявив, що значно зросла кількість скарг на порушення «мовного закону» в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Це сталося з переходом навчання на дистанційну форму.

Нагадаємо, мовний омбудсмен після виборів вимагає від декількох місцевих рад скасувати рішення про функціонування регіональних мов. Він також просить генпрокурора Ірину Венедіктову через суд скасувати відповідні рішення.

Закон про державну мову набув чинності влітку 2019 року.

Нагадаємо, що Конституційний суд не ухвалив рішення щодо закону про державну мову.