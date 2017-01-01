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    На Одещину прибули два судна з американським вугіллям

    У порт «Южний» доставили вугілля для ДТЕК і «Центренерго»
    До морського торговельного порту «Южний» (Одеська область) зі США прибули два судна з вугіллям для енергетичного холдингу ДТЕК і ПАТ «Центренерго». [READ_MORE] Як повідомили у прес-службі державного підприємства «МТП «Южний», 26 і 28 грудня біля причалів №6 і №5 держпідприємства ошвартувалися балкери
    • Сьогодні, 12:46
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    У порт «Южний» доставили вугілля для ДТЕК і «Центренерго»

    До морського торговельного порту «Южний» (Одеська область) зі США прибули два судна з вугіллям для енергетичного холдингу ДТЕК і ПАТ «Центренерго».

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    Як повідомили у прес-службі державного підприємства «МТП «Южний», 26 і 28 грудня біля причалів №6 і №5 держпідприємства ошвартувалися балкери OCEANUS і WOOLLOOMOOLLOO. Перший доставив 60,4 тис. тонн вугілля для ДТЕК, другий – 73,4 тис. тонн для ПАТ «Центренерго».

    Як зазначили в порту, зазначені два судна – останні в 2017 році балкери з енергетичним вугіллям. Роботи із розвантаження проводяться за графіком. фото port-yuzhny.com.ua Як зазначив керівник порту Віталій Жуковський, в 2017 році обсяги перевалки імпортного енергетичного вугілля у ДП «МТП «Южний» становили понад 11% від загального вантажообігу підприємства.

    «З травня по грудень ДП опрацьовано 18 суден типу Panamax. Це найбільший показник в Україні. Сьогодні вже ведуться переговори щодо майбутньої співпраці з вантажовласниками в 2018 році. Узгоджуються обсяги та графіки поставок, а також готуються проекти розвитку виробничих майданчиків для нарощування обробки вантажів», - зазначив Жуковський.

    Відзначається, що з травня держпідприємство розвантажило понад 1 млн тонн енергетичного вугілля для державних і приватних компаній, з яких 847 тис. тонн – для енергохолдингу ДТЕК, 412,5 тис. – для ПАТ «Центренерго».

    Довідка. Морський торговий порт «Южний» – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 м, глибини біля причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 км.

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