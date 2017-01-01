Поточна ціна вугілля в Роттердамі вища за ціну, закладену в ОРЦ, - енергоексперт

Експерт зазначив, що народні депутати фактично використовують тему тарифів в політичній боротьбі і займаються популізмом

Поточні котирування вугілля на світових ринках значно вищі, ніж індикативна ціна вугілля, прийнята при розрахунку ОРЦ на 2018 рік. Про це на засіданні НКРЕКП при розгляді питання щодо затвердження оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік заявив співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук. «Сьогодні ціна вугілля за



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Співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук

Експерт зазначив, що народні депутати фактично використовують тему тарифів в політичній боротьбі і займаються популізмом

Поточні котирування вугілля на світових ринках значно вищі, ніж індикативна ціна вугілля, прийнята при розрахунку ОРЦ на 2018 рік. Про це на засіданні НКРЕКП при розгляді питання щодо затвердження оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік заявив співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Сьогодні ціна вугілля за формулою нижче. У «Роттердамі» (поточні котирування API2, - ред.) Ціна 3000 грн, ціна, яку встановило Міністерство - понад 2400».

За словами Юрія Корольчука, з урахуванням значного зростання ціни на вугілля на світових ринках в разі збереження нинішньої ціни вугілля та поточного тарифу Україні просто не буде де купувати вугілля.

Відповідаючи на критику підвищення вартості вугілля в тарифі з боку народних депутатів Купрія і Лещенка, енергоексперт зазначив, що народні депутати фактично використовують тему тарифів в політичній боротьбі і займаються популізмом. «Є завдання - переслідувати певну політичну мету», - заявив він.

«Хотів би звернутися до всіх, хто став свідком такого нехтування законом і правом. Ви бачите, як народні депутати приходять і фактично знущаються над Регулятором», - сказав Юрій Корольчук.

Нагадаємо, 28 грудня 2017 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), затвердила з 1 січня 2018 року оптову ринкову ціну (ОРЦ) на електроенергію на рівні 1561,99 грн/МВт-год (без ПДВ) з розбивкою по кварталах: І квартал - 1 495,46 грн за 1 МВт-год, II - IV квартали - 1 586,69 грн за 1 МВт-год. Тариф «Енергоатому» виріс на 15%, тарифи для компаній альтернативної енергетики - на 16%, ТЕС - на 16% і ТЕЦ на 14%.

Індикативна ціна вугілля, яка визначена на підставі середньої ринкової ціни на європейському ринку за період грудень 2016 року - листопад 2017 року, становить 90,05 дол/тонна, що нижче поточних котирувань на міжнародних ринках.