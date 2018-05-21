На окупованій Луганщині завалився міст
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Розсилка
Рух по мосту неможливий, транспорт змушений їхати в об'їзд
На підконтрольній бойовикам «ЛНР» території Луганської області завалився міст. Обвалення сталося на автомобільній дорозі Н-21 Старобільськ - Луганськ - Донецьк на ділянці між Луганськом і Кришталевим (колишній Красний Луч). Про це в понеділок, 21 травня, повідомляють користувачі соцмереж.
Ещё одно фото "уставшего" моста на трассе Красный Луч-Луганск #орло pic.twitter.com/UGG5NkPPS5— Necro Mancer (@666_mancer) 21 травня 2018 р.
Міст знаходиться в районі селища Іванівка.
Вот и орковский официоз проснулся pic.twitter.com/K9kNw0clGf— hochu#domoy (@rjpthjuvfq) 21 травня 2018 р.
Відзначається, що шляхопровід завалився над залізницею. Транспорт їде в об'їзд, через населений пункт Софіївський та 21 трасу.
#Ивановка #КрасныйЛуч pic.twitter.com/OIfzgZoLtb— Хрустальный Луч (@Hrustalny_Luch) 21 травня 2018 р.
Терористи «ЛНР» поки ніяк не коментують інцидент.