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    На окупованій Луганщині завалився міст

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    <span>Міст впав на залізничні колії</span>
    Фото: twitter.com/Hrustalny_Luch
    Міст впав на залізничні колії

    Рух по мосту неможливий, транспорт змушений їхати в об'їзд

    На підконтрольній бойовикам «ЛНР» території Луганської області завалився міст. Обвалення сталося на автомобільній дорозі Н-21 Старобільськ - Луганськ - Донецьк на ділянці між Луганськом і Кришталевим (колишній Красний Луч). Про це в понеділок, 21 травня, повідомляють користувачі соцмереж.

    Міст знаходиться в районі селища Іванівка.

    Відзначається, що шляхопровід завалився над залізницею. Транспорт їде в об'їзд, через населений пункт Софіївський та 21 трасу.

    Терористи «ЛНР» поки ніяк не коментують інцидент.

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