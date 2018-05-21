На окупованій Луганщині завалився міст

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Фото: twitter.com/Hrustalny_Luch Міст впав на залізничні колії

Рух по мосту неможливий, транспорт змушений їхати в об'їзд

На підконтрольній бойовикам «ЛНР» території Луганської області завалився міст. Обвалення сталося на автомобільній дорозі Н-21 Старобільськ - Луганськ - Донецьк на ділянці між Луганськом і Кришталевим (колишній Красний Луч). Про це в понеділок, 21 травня, повідомляють користувачі соцмереж.

Міст знаходиться в районі селища Іванівка.

Відзначається, що шляхопровід завалився над залізницею. Транспорт їде в об'їзд, через населений пункт Софіївський та 21 трасу.

Терористи «ЛНР» поки ніяк не коментують інцидент.