Зеленський підписав закон про особливий статус Донбасу



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Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік Фото: president.gov.ua

Особливий статус Донбасу продовжують на рік

Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Останній етап проходження законопроєкту №2569 «Про внесення зміни до статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» - 18 грудня повернуто з підписом від президента.

«У статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» цифри «2019» замінити цифрами «2020». Цей закон набирає чинності з дня його опублікування», - йдеться у тексті закону.

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Нагадаємо, 10 грудня у Раді зареєстрували зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). А 11 грудня нардепи схвалили даний проєкт закону за основу і в цілому.

Як повідомлялося, у законопроєкті про особливий статус Донбасу змінили лише цифри. І у вівторок глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і його заступник Олександр Корнієнко зареєстрували в парламенті зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Законопроект зареєстрований під номером 2569.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік. Глава держави сказав також, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.