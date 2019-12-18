«Слуги народу» вже роблять ставки на прем'єрство Авакова



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Глава МВС Арсен Аваков Фото Станіслава Груздєва, Главком

Нардепи уклали парі на подальшу кар'єру глави МВС

Нардепи з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський та Андрій Мотовиловець поспорили, чи очолить глава МВС Арсен Аваков уряд.

«Сперечалися на гроші. Термін – кінець травня 2020. Я впевнений, що стане. Андрій, що не стане», - написав Дубінський. Про яку суму та інші умови парі йдеться нардеп не уточнив.

До слова, ще у серпні Авакову пророчили не лише те, що він один з двох міністрів уряду Гройсмана (також міністерка фінансів Оксана Маркарова) збереже своє крісло, а ще може піти на підвищення та стати віцепрем'єром (із силових питань). Однак цього не сталося.

Згодом прем'єрміністр Олексій Гончарук повідомив, що рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним із найскладніших під час формування Кабінету міністрів.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Аваков залишається на посаді міністра внутрішніх справ тимчасово під «персональну відповідальність» президента Володимира Зеленського. Відповідаючи на уточнення щодо тривалості «перехідного періоду», Арахамія припустив, що може йтися про 6 місяців.

В інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» олігарх Ігор Коломойський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді. Ввечері 28 серпня під стінами Офісу президента відулася акція протесту за звільнення і проти перепризначення на нову посаду Арсена Авакова. Втім, вона була проігнорована новою командою Банкової.

У травні олігарх Коломойський заявляв, що нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков потенційно може стати прем'єрміністром України. Коломойський також неодноразово заявляв, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має залишитися в новому уряді при президенті Зеленському.



