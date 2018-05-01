На першотравневій демонстрації в Москві затримали колону психоактивістів

Поліцейські пояснили затримання тим, що активісти йшли «несанкціоновано», хоча сам захід був узгодженим

Під час першотравневої демонстрації в Москві співробітники поліції затримали колону «психоактивістів», в якій йшли активісти, що виступають за інформування суспільства про психічні проблеми. Про це розповіла одна із затриманих активістів Катрін Ненашева. За її словами, серед затриманих близько 15 осіб, а «ОВД-Інфо»



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фото: Дождь

Поліцейські пояснили затримання тим, що активісти йшли «несанкціоновано», хоча сам захід був узгодженим

Під час першотравневої демонстрації в Москві співробітники поліції затримали колону «психоактивістів», в якій йшли активісти, що виступають за інформування суспільства про психічні проблеми. Про це розповіла одна із затриманих активістів Катрін Ненашева. За її словами, серед затриманих близько 15 осіб, а «ОВД-Інфо» повідомляє про 20 затриманих.

Затримання відбулося на Василівському узвозі. За словами Ненашевої, поліцейські пояснили затримання тим, що активісти йшли «несанкціоновано», хоча сам захід був узгодженим.

«Нас досить жорстко затримали, людей по одному почали висмикувати з натовпу. Поліція оточила нас, а оскільки серед нас є люди з психічними розладами, у когось почалися невеликі істерики», - розповіла Ненашева. За її словами, поліцейські скрутили всіх 15 учасників колони і розірвали всі плакати, на яких учасники розповідали про свої діагнози. «Деяких тягли по асфальту, скручували руки», - розповіла Ненашева.

Вона підкреслила, що це перша в історії травневої демонстрації колона псіхоактивістів і людей з психічними та ментальними розладами.

Джерело: Дождь