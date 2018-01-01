На початку окупації Криму РФ перекинула на півострів 10 тис. військових, - Єльченко

Єльченко: За своїми каналами ми бачили, що там щонайменше кілька десятків були спецрейсів російської авіації

Російська Федерація у лютому 2014 році здійснила кілька десятків додаткових авіарейсів до Криму і перекинула туди близько 10 тис. військових додатково. Про це під час засідання Оболонського райсуду Києва щодо держзради Віктор Януковича постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, який до 2015 року був Надзвичайним та Повноважним



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Володимир Єльченко

Єльченко: За своїми каналами ми бачили, що там щонайменше кілька десятків були спецрейсів російської авіації

Російська Федерація у лютому 2014 році здійснила кілька десятків додаткових авіарейсів до Криму і перекинула туди близько 10 тис. військових додатково. Про це під час засідання Оболонського райсуду Києва щодо держзради Віктор Януковича постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, який до 2015 року був Надзвичайним та Повноважним Посолом України в Росії.

«Почали з'являтися військові російські у Криму. Російська сторона це спростовувала. Але навіть з російських новин було зрозуміло, що це військові і додаткові підрозділи. Крім того, за своїми каналами ми бачили, що там щонайменше кілька десятків були спецрейсів російської авіації, в основному в аеропорт «Бельбек». Хоча російська сторона це спростовувала, кажучи що не перевищували поріг з 12 тис. Службовців»", - засвідчив він.

Єльченко додав, що очевидно була передислокація додаткових російських сил на територію Криму. «Їх там було додаткових тисяч 10, якщо порахувати ті рейси і можливості авіації», - зазначив віні додав, що дії Росії чітко підпадають під визначення агресії.

Як повідомлялось, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків.

У грудні в суді, зокрема, допитали екс-прем'єра Арсенія Яценюка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Наразі наразі перебуває на стадії допиту свідків. 24 січня, зокрема, допитали голову Верховної Ради Андрія Парубія, який засвідчив, що з 20 лютого 2014 року російські війська без розпізнавальних знаків почали захоплення Криму.

18 січня не під камери екс-охоронці Януковича розкрили подробиці втечі з України свого шефа за часів Майдану.Так, за їхніми свідченнями, Янукович зі свитою тікав до Криму з-під Бердянська на російських гелікоптерах, а потім - літаком на Росію. Водночас охоронці не підтвердили інформацію про замахи на життя Януковича в той час.

4 лютого на суді заслухали екс-депутата Держдуми Росії Іллю Пономарьова, який, зокрема, зазначив, що саме лист-звернення вже відстороненого тоді президента України Віктора Януковича став основним аргументом для надання президенту Росії Володимиру Путіну права на використання збройних сил на території України.

15 лютого в суді секретар РНБО Олександр Турчинов розповів про загрозу російського бліцкригу на південь і схід України з метою повернення до влади Януковича і неможливість України «спалити» всі свої боєздатні війська у Криму.

Президент буде свідчити у суді сьогодні, о 14:00 в режимі відеоконференції.