Янукович перед втечею зустрівся з Ахметовим, – охоронець екс-президента

Екс-охоронець зазначив, що йому невідомо, які дзвінки здійснював Янукович в той день

Перед втечею до Росії у лютому 2014 року тодішній президент України Віктор Янукович зустрівся у Донецьку з олігархом Рінатом Ахметовим. Про це повідомив один з колишніх охоронців Януковича Віктор Резніченко на засіданні Оболонського райсуду Києва. [READ_MORE] За його словами, Янукович разом зі своїми охоронцями на двох автомобілях прибув у



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Віктор Янукович та Рінат Ахметов

Екс-охоронець зазначив, що йому невідомо, які дзвінки здійснював Янукович в той день

Перед втечею до Росії у лютому 2014 року тодішній президент України Віктор Янукович зустрівся у Донецьку з олігархом Рінатом Ахметовим.

Про це повідомив один з колишніх охоронців Януковича Віктор Резніченко на засіданні Оболонського райсуду Києва.

За його словами, Янукович разом зі своїми охоронцями на двох автомобілях прибув у Донецьк, де вони залишились на деякий час.

«Ми приїхали в будинок приватний, де вже знаходився Янукович...У цьому будинку був Ахметов і його син (Януковича, - «Главком») Олександр», - сказав екс-охоронець. При цьому він зазначив, що йому невідомо, які дзвінки здійснював Янукович в той день.

Також Резніченко розповів, що Януковича забрали російські вертольоти з червоною зіркою у ніч на 23 лютого 2014 року неподалік Бердянська.

Нагадаємо, 18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжує розглядати по суті справу про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухають свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати.



