10 фактів про Майдан, втечу Януковича та напад Росії. Версія Турчинова

Суд у справі Януковича продовжив допит свідків

Сьогодні Оболонський райсуд Києва продовжив засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, під час якого відбувся допит секретаря РНБО Олександра Турчинова. Впродовж усього допиту тривало словесне протистояння між Турчиновим та адвокатом Януковича Віталієм Сердюком. Власне, конфлікт спалахнув з перших хвилин

Секретар РНБО Олександр Турчинов дає свідчення в Оболонському районі міста Києва дає свідчення по справі про держзраду Януковича

Суд у справі Януковича продовжив допит свідків

Сьогодні Оболонський райсуд Києва продовжив засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, під час якого відбувся допит секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Впродовж усього допиту тривало словесне протистояння між Турчиновим та адвокатом Януковича Віталієм Сердюком. Власне, конфлікт спалахнув з перших хвилин допиту. Турчинов сказав, що Росія планувала «захопити Київ, щоб повернути маріонеточний режим Януковича». На цих словах захисник Януковича Віталій Сердюк перебив свідка. Він з обуренням почав вимагати від суду не дозволяти Турчинову висловлюватися подібним чином. У відповідь Турчинов промовив: «А що це за клоун, який мене перебиває?».

Під час допиту прокурором та захисником Януковича Турчинов навів чимало фактів та висловив власний погляд на події, пов’язані з Революцією Гідності, втечу Януковича з країни та своє одночасне перебування на посадах спікера та в.о.президента.

Сценарій захоплення України відпрацьовувався під час російсько-білоруських навчань «Захід-2013»

«У 2013 році відбувалися навчання аналогічні до минулорічних навчань «Захід-2017». Фахове завдання цих навчань полягало в наступному: якась країна звертається до Росії щодо допомоги відновлення конституційного ладу, допомогти побороти терористичні угрупування, які захопили центральні органи влади», - розповів Турчинов.

Секретар РНБО спростував інформацію про те, що рішення щодо захоплення Криму Путін прийняв емоційно і незаплановано.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко із сином (праворуч) і президент Росії Володимир Путін під час спільних навчань «Захід-2013» (фото: Reuters)

«Мені достеменно відомі ці факти (вторгнення збройних підрозділів Росії до Криму – ред.) Тут виступав поважний свідок, який сказав, що рішення щодо вторгнення до Криму було прийнято емоційно, що Путін прийняв рішення 22-го (лютого 2014 року) щодо вторгнення, а 23-го процес почався. Це з моєї точки зору необ'єктивна інформація, тому що це вам будь-який професіонал скаже, таку операцію, як окупація Криму, треба планувати заздалегідь. І росіяни безумовно заздалегідь дуже професійно, дуже серйозно готувалися... Більш того, я хочу сказати, що це навіть не почалося 20 лютого, як викарбовано на медалі, яку Путін роздав учасникам захоплення Криму», - заявив Турчинов.

Свідок також додав, що однією з найбільших проблем, з якими українська влада стикнулася після початку російської агресії був масовий перехід українських силовиків та військових на бік агресора.

Росія планувала швидко окупувати половину території України та захопити Київ

«27 лютого почалося захоплення парламенту Криму – це активна фаза захоплення півострова. На північному і східному кордоні відбувалася концентрація російської армії для підготовки вторгнення. Розвідка про це інформувала і наші закордонні партнери. Була реальна небезпека вторгнення, коли 1 березня парламент Росії надав президенту право використовувати президенту збройні сили на території України», - сказав Турчинов.

За словами секретаря РНБО, Росія після окупації Криму планувала вторгнутися на схід і південь України і встановити контроль над Києвом «з боку маріонеточного режиму Віктора Януковича». Турчинов додав, що такі плани були зірвані «мужністю українського народу».

На момент вторгнення Росії у більшості регіонів військкомати були продані

«На нараді РНБО було схвалене рішення щодо початку мобілізації… Але одразу виникала проблема – ми не могли розпочати мобілізацію одразу… Тому що була повністю зруйнована система військкоматів. У більшості регіонів військкомати були продані, приміщення військкоматів – продані, знищені архіви. Тобто проти країни попрацювали дуже серйозно, для того, щоби зробити її фактично нездатною себе захищати. Тому перед нами стояло завдання терміново відновити систему військкоматів, фактично заново їх запустити», – пояснив Турчинов.

Глава РНБО додав, що «у той же час ми не могли оголосити термінову мобілізацію - вона була оголошена лише 17 березня, коли Міністерство оборони вже було готове до її проведення, - тому що не було зброї аби озброїти військових… не було навіть одягу, для того, щоби їх одягнути. Не було резервів для того, щоби їх харчувати».

«У цих умовах ми були змушені повністю відновлювати логістику Збройних сил, ремонтувати техніку, яка мала хоч якось переміщатися, для того, щоби забезпечити першу хвилю мобілізації», – підсумував Турчинов.

Загрози життю Януковича не було

«У мене нема жодної інформації, яка б свідчила про те, що була загроза для життя Януковича. Більше того: у випадку, коли б він здався владі, то, я переконаний, був би чесний і прозорий суд під контролем міжнародної і української громадськості, який би просто осудив Януковича за злочини, які він вчинив проти власного народу. Але саме побоюючись відповідальності, він і втік з нашої держави», – сказав Турчинов на запитання прокурора про можливу небезпеку для життя Януковича.

Втеча Януковича. Межигірья, 21 лютого 2014 року

Після втечі ані Янукович, ані його соратники не намагалися вийти на зв’язок

«Після того, як мене обрали головою Верховної Ради, зв’язок зі мною був цілодобовий. Навіть коли я вів парламентські засідання, я міг спілкуватися по телефону… Ні Янукович, ні хтось із його оточення не намагався зі мною зв’язатися», - сказав свідок.

«Він (Янукович, - «Главком») зібрав речі, величезну кількість майна, і зник у невідомому напрямку. І ні в Адміністрації президента, яка фактично припинила своє існування, ані в жодних інших органах влади не було інформації про місцезнаходження президента Януковича. Можливості зв'язку з ним були втрачені», – додав секретар РНБО.

Водночас за якийсь час, відповідаючи на одне із запитань сторони захисту, Турчинов визнав, що 22 лютого Арсеній Яценюк повідомив його про телефонну розмову із Януковичем. Турчинов додав, що Януковичу пропонували повернутися у Київ. За оцінкою Турчинова, Яценюк тоді оцінив стан президента-втікача як «неадекватний» і поінформував, що Янукович відмовився повертатися до України.

Українські прикордонники намагалися завадити Януковичу вилетіти на вертольоті до РФ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Турчинов підтвердив, що у лютому 2014 року спробував завадити вильоту до Росії гелікоптера з тодішнім президентом Віктором Януковичем

«Стало відомо, що він (Янукович, - «Главком») спробує з Харкова перетнути українсько-російський кордон і покинути таким чином територію України. Для того, щоб не допустити зникнення важливої документації, ресурсів або зрадників і злочинців, які могли перебувати з Януковичем, зокрема міністр внутрішніх справ Захарченко, я звернувся до прикордонної служби і попросив не давати можливість вилетіти гелікоптеру Януковича за межі України», - зазначив він.

За даними Турчинова, Янукович відмовився від спілкування з прикордонниками і «зник з Донецького аеропорту в невідомому напрямку».

У відповідь на уточнююче запитання, чи надавав Турчинов розпорядження на збиття гелікоптера, в якому летів Янукович, свідок сказав: «Ні, таких наказів чи розпоряджень мною не давалося».

Януковичу хотіли запропонувати повернутись у Київ і написати заяву про відставку, але Аваков не зміг його знайти

«Ми отримали інформацію, що Янукович 23 чи 24 лютого перебуває на території АР Крим. Треба було запропонувати Януковичу повернутися до Києва. Я мав переконання, що зможу переконати його написати заяву про відставку, що значно б спростило би подальші дії в Україні, але Аваков і Наливайченко, які тоді ще були депутатами і просто уповноваженими, бо не сформований уряд, не змогли знайти Януковича і отримали інформацію, що він переховується на військовій базі Російської Федерації», - сказав Турчинов.

Олександр Турчинов (в центрі) на військовій виставці. Чернігівська область, 2014 рік (фото: Reuters)

Після початку російської агресії Турчинов казав неправду про боєздатність української армії

«Після того, як розпочалася агресія Росії, почали захоплювати Крим, нависати над нашими східними і північними кордонами, почалися сепаратистські заходи, в країні почалася реальна паніка. Щоб заспокоїти людей, я змушений був брати відповідальність на себе, щоб не було хаосу і безладу. Я змушений був заспокоювати людей, що в нас є армія, що армія нас захиститись, щоб не було паніки. Коли б я вийшов тоді на екрани і сказав, що в нас немає армії, що мої накази, на жаль, не виконуються, то був би хаос» - визнав Турчинов.

До слова, в інтерв'ю ЗМІ від 13 лютого Турчинов заявив, що на початку 2014 року українська армія «не мала достатніх сил, аби відбити агресію Російської Федерації» і він тоді «сказав неправду». Суд приєднав цю статтю до матеріалів справи на прохання захисту.

Наришкін погрожував знищити Україну

«Під час засідання РНБО (28 лютого 2014 року) мені зателефонував пан Наришкін (Член Радбезу РФ Сергій Наришкін, - «Главком»), і він повідомив мене, що Російська Федерація визнає мене тільки як легітимного голову Верховної Ради, і не визнає легітимним керівником держави. Легітимним главою держави вони визнають Януковича. У той же час Наришкін попередив, що, якщо будуть жертви серед росіян у Криму, вони застосують всі методи для знищення влади України і української державності», — сказав Турчинов.

Водночас він зазначив, що 1 березня 2014 року «під час розмови у Радбезі ООН у російської сторони не було жодної аргументації агресії в Криму, крім листа Януковича».

Лукашенко пообіцяв вчасно попередити, якщо Путін піде на Україну через Білорусь

«Я провів оперативні переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком (у березні 2014 року, - «Главком). Він пообіцяв, що Білорусь не використовуватиметься Росією (для нападу на Україну, - «Главком») А якщо в нього не буде можливостей протидіяти, він у всякому разі зможе нас вчасно попередити», - сказав Турчинов.

Наталія Сокирчук, «Главком»