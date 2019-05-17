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    На похороні скандального Доренка засвітились «борці» з путінським режимом

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    На фото політолог Станіслав Бєлковський та Ольга Курносова, яка позиціонує себе в Україні як політичний біженець з РФ - На похороні скандального Доренка засвітились «борці» з путінським режимом
    На фото політолог Станіслав Бєлковський та Ольга Курносова, яка позиціонує себе в Україні як політичний біженець з РФ

    Бєлковський нещодавно відвідував штаб новообраного президента України, а Курносова вже п'ять років позиціонує себе в Україні як політичний біженець з Росії

    У Москву на похорон скандального російського журналіста Сергія Доренка приїхали «політична біженка» з РФ Ольга Курносова та російський політолог Станіслав Бєлковський.

    Журналіст Айдер Муждабаєв опублікував у Facebook фото з похорону російського пропагандиста.

    «Праворуч - Ольга Курносова, яка п’ять років позиціонує себе в Україні як політичний біженець з Росії, жертва путінського режиму…Зліва - відомий російський політолог, політтехнолог Станіслав Бєлковський. До недавнього часу він писав яскраві тексти проти путінського режиму», - написав Муждабаєв.

    Він також нагадав, що нещодавно Бєлковський відвідав штаб новообраного президента України Володимира Зеленського.

    Нагадаємо, раніше прощання з померлим російським журналістом Сергієм Доренком відклали, оскільки поліція відмовилася видавати вдові тіло для поховання у зв'язку з «необхідністю повторної судово-медичної експертизи».

    До слова, російський державний телеканал «Звезда» заявив, що на похоронах журналіста Сергія Доренка поговорив з артисткою Оленою Образцовою, хоча вона сама померла у 2015 році, а похорону Доренко ще не було

    Нагадаємо, 9 травня в Москві загинув відомий російський журналіст Сергій Доренко. За даними ЗМІ, Доренко загинув після падіння з мотоцикла. Журналіст рухався на мотоциклі з боку Курського вокзалу до Таганської площі. Імовірно, йому стало зле, він пережив клінічну смерть, і мотоцикл завалився на бік. Медики протягом години і двадцяти хвилин намагалися реанімувати Доренка.

    Сергій Доренко народився у 1959 році в місті Керч, в українському Криму, який нині окупований Росією. Був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року, але останні роки підтримував політику Путіна щодо України.

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