На похороні скандального Доренка засвітились «борці» з путінським режимом



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На фото політолог Станіслав Бєлковський та Ольга Курносова, яка позиціонує себе в Україні як політичний біженець з РФ

Бєлковський нещодавно відвідував штаб новообраного президента України, а Курносова вже п'ять років позиціонує себе в Україні як політичний біженець з Росії

У Москву на похорон скандального російського журналіста Сергія Доренка приїхали «політична біженка» з РФ Ольга Курносова та російський політолог Станіслав Бєлковський.

Журналіст Айдер Муждабаєв опублікував у Facebook фото з похорону російського пропагандиста.

«Праворуч - Ольга Курносова, яка п’ять років позиціонує себе в Україні як політичний біженець з Росії, жертва путінського режиму…Зліва - відомий російський політолог, політтехнолог Станіслав Бєлковський. До недавнього часу він писав яскраві тексти проти путінського режиму», - написав Муждабаєв.

Він також нагадав, що нещодавно Бєлковський відвідав штаб новообраного президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше прощання з померлим російським журналістом Сергієм Доренком відклали, оскільки поліція відмовилася видавати вдові тіло для поховання у зв'язку з «необхідністю повторної судово-медичної експертизи».

До слова, російський державний телеканал «Звезда» заявив, що на похоронах журналіста Сергія Доренка поговорив з артисткою Оленою Образцовою, хоча вона сама померла у 2015 році, а похорону Доренко ще не було

Нагадаємо, 9 травня в Москві загинув відомий російський журналіст Сергій Доренко. За даними ЗМІ, Доренко загинув після падіння з мотоцикла. Журналіст рухався на мотоциклі з боку Курського вокзалу до Таганської площі. Імовірно, йому стало зле, він пережив клінічну смерть, і мотоцикл завалився на бік. Медики протягом години і двадцяти хвилин намагалися реанімувати Доренка.

Сергій Доренко народився у 1959 році в місті Керч, в українському Криму, який нині окупований Росією. Був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року, але останні роки підтримував політику Путіна щодо України.